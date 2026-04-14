Harry e Meghan in Australia tra beneficenza ed eventi esclusivi a pagamento
Harry e Meghan Markle sono arrivati a Melbourne per un viaggio privato tra beneficenza e eventi a pagamento. Il tour dura quattro giorni e include incontri con pazienti e veterani, mentre emergono polemiche sui costi e sugli eventi esclusivi.
Il principe Harry e Meghan Markle sono atterrati a Melbourne martedì mattina, dando il via a un tour privato di quattro giorni in Australia. La coppia, che dal 2020 non ricopre più incarichi ufficiali nella famiglia reale, partecipa a una serie di appuntamenti tra visite solidali e iniziative con accesso a pagamento.
Nel programma figurano incontri con pazienti e personale del Royal Children’s Hospital, oltre a momenti dedicati a veterani di guerra, famiglie e donne vittime di violenza domestica. Durante la visita in ospedale, i duchi di Sussex hanno parlato con i bambini e i genitori, scattando fotografie e prendendo parte anche a un’attività di terapia con piante e fiori.
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Accanto agli impegni benefici, il viaggio prevede anche eventi a carattere commerciale. Il principe Harry interverrà a Melbourne all’InterEdge Psychosocial Safety Summit, dove i biglietti arrivano fino a 2.400 dollari australiani. Una parte degli incassi è destinata all’associazione Lifeline.
Il viaggio, organizzato senza il coinvolgimento ufficiale della Corona, è stato definito come finanziato privatamente. Tuttavia resta aperta la questione dei costi legati alla sicurezza, con le autorità locali impegnate a garantire l’ordine pubblico durante gli spostamenti della coppia.
Meghan Markle ha attirato l’attenzione anche per le sue scelte di stile, indossando un abito blu navy firmato da un marchio australiano durante la visita in ospedale. In un secondo momento, ha cambiato look con un completo più casual per l’incontro al museo dedicato ai veterani.
Il calendario si concluderà ufficialmente con una partita di rugby a Sydney, ma il giorno successivo Meghan sarà protagonista di un evento esclusivo in un hotel di lusso sul lungomare. Le partecipanti possono spendere fino a 3.199 dollari australiani per un weekend benessere che include anche la possibilità di una foto di gruppo con la duchessa.
A differenza del viaggio del 2018, quando grandi folle si radunavano per accoglierli, questa visita non prevede incontri pubblici aperti. La scelta, spiegano fonti vicine alla coppia, serve a limitare disagi e problemi organizzativi durante la permanenza nel Paese.
Le forze di polizia degli stati coinvolti hanno confermato operazioni di sicurezza dedicate, senza chiarire se i costi ricadranno sui contribuenti. Il tema della protezione resta centrale per Harry, soprattutto dopo la recente disputa legale nel Regno Unito sulla riduzione della sua tutela ufficiale.