Harry e Meghan in Australia tra beneficenza ed eventi esclusivi a pagamento

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Harry e Meghan Markle sono arrivati a Melbourne per un viaggio privato tra beneficenza e eventi a pagamento. Il tour dura quattro giorni e include incontri con pazienti e veterani, mentre emergono polemiche sui costi e sugli eventi esclusivi.

Harry e Meghan in Australia tra beneficenza ed eventi esclusivi a pagamento