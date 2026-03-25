Ecovacs Winbot primo al mondo nei robot lavavetri secondo IDC

ECOVACS conquista il primato mondiale nei robot lavavetri grazie a vendite record e innovazioni tecnologiche. Tra 2023 e 2025 oltre 2,6 milioni di dispositivi venduti spingono la gamma WINBOT al vertice del mercato globale.

ECOVACS WINBOT è oggi il robot lavavetri più venduto a livello globale. A certificarlo è IDC, che ha analizzato il mercato tra il 2023 e il terzo trimestre del 2025, registrando oltre 2,6 milioni di unità distribuite. Un risultato che consolida la presenza del marchio nel settore della smart home.

Alla base di questa crescita c’è un lavoro lungo oltre quindici anni, concentrato sulla pulizia automatizzata delle superfici vetrate. L’azienda ha puntato su soluzioni che riducono al minimo l’intervento umano, rendendo più semplice la gestione di finestre alte, vetrate estese e facciate difficili da raggiungere.

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Il mercato, sempre più orientato verso dispositivi autonomi, ha premiato questa strategia. I robot WINBOT si sono diffusi sia nelle abitazioni sia in ambito professionale, grazie alla capacità di adattarsi a diverse tipologie di vetro e garantire movimenti precisi anche su superfici verticali.

Tra i modelli principali spicca il WINBOT W2S OMNI, progettato per una pulizia accurata anche negli angoli grazie alla tecnologia TruEdge. Il sistema di nebulizzazione mantiene il vetro umido in modo uniforme, mentre la base OMNI integra ricarica, controllo e gestione della sicurezza in un unico dispositivo.

Più compatto il WINBOT Mini 2, pensato per spazi ridotti e infissi complessi. Con uno spessore di soli 55 millimetri, utilizza la navigazione WIN-SLAM 4.0 e un sistema di sicurezza multilivello che previene cadute anche in caso di interruzione della corrente.

Il WINBOT W3 OMNI introduce invece il sistema Vortex Wash, che consente il lavaggio automatico del panno. In questo modo il robot mantiene prestazioni costanti durante l’utilizzo, riducendo la manutenzione manuale e migliorando l’efficacia contro lo sporco più ostinato.

Uno dei punti chiave resta la sicurezza. I dispositivi integrano sensori per il rilevamento dei bordi, anche su vetri senza cornice, e batterie di emergenza che mantengono l’aderenza in caso di blackout. Questo permette di operare anche su superfici esterne senza rischi.

L’integrazione con le piattaforme smart e il controllo tramite app completano il sistema. Con questi risultati, ECOVACS rafforza la propria posizione nel settore e continua a sviluppare robot sempre più autonomi, pensati per gestire in modo indipendente attività domestiche complesse.