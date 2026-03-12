Ecovacs presenta DEEBOT T90 PRO OMNI e WINBOT mini 2 per la pulizia automatica di casa
Ecovacs presenta i robot domestici DEEBOT T90 PRO OMNI e WINBOT mini 2 per pulire pavimenti e vetri. I nuovi modelli arrivano sul mercato dal 12 marzo con funzioni automatiche e sistemi di navigazione aggiornati.
La società Ecovacs amplia la propria offerta di robot domestici con due nuovi dispositivi pensati per la pulizia della casa. Si tratta del robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT T90 PRO OMNI e del lavavetri WINBOT mini 2. Entrambi i prodotti arrivano sul mercato dal 12 marzo con l’obiettivo di automatizzare gran parte delle operazioni di pulizia domestica.
Il modello DEEBOT T90 PRO OMNI è progettato per la pulizia dei pavimenti e integra un sistema di lavaggio con rullo rotante aggiornato. La tecnologia OZMO Roller 3.0 utilizza un rullo più lungo, capace di coprire una superficie maggiore a ogni passaggio, alimentato da una pompa con sedici ugelli che distribuiscono acqua in modo uniforme anche sulle macchie più ostinate.
Il robot può ruotare fino a 200 giri al minuto durante il lavaggio, limitando la formazione di aloni e mantenendo il pavimento pulito in modo continuo. Il sistema di gestione energetica PowerBoost consente invece di ottimizzare l’uso della batteria e recuperare rapidamente energia durante le pause di lavaggio, permettendo al dispositivo di coprire fino a 500 metri quadrati in una sola sessione.
Per raggiungere anche le aree più difficili della casa, il robot utilizza il sistema TruEdge 3.0, che guida il rullo lungo pareti e battiscopa grazie a un meccanismo sospeso su un cuscinetto d’aria. Il dispositivo è inoltre dotato di un sistema di trazione a quattro ruote che consente di superare piccoli dislivelli e soglie domestiche.
La stazione OMNI associata al robot gestisce in modo automatico diverse operazioni di manutenzione. Il rullo viene lavato con acqua calda fino a 75 gradi attraverso più ugelli e il sistema interno provvede a separare e smaltire l’acqua sporca, riducendo la necessità di interventi manuali.
Il robot sfrutta anche un assistente intelligente chiamato AGENT YIKO, capace di riconoscere le stanze, il tipo di pavimento e alcune situazioni domestiche come la presenza di animali. In base a queste informazioni può modificare aspirazione, flusso d’acqua e percorso di pulizia.
Accanto al robot per pavimenti arriva anche il nuovo WINBOT mini 2, progettato per la pulizia delle superfici vetrate. Il dispositivo ha uno spessore di soli 55 millimetri e dimensioni compatte che gli permettono di muoversi anche tra telai, ringhiere o finestre con spazi ridotti.
Le spazzole posizionate sui quattro angoli permettono di pulire i bordi delle finestre fino a un millimetro dal telaio, mentre il sistema di nebulizzazione a ultrasuoni spruzza una quantità molto fine di acqua che ammorbidisce lo sporco e riduce la formazione di aloni.
Il robot utilizza il sistema di navigazione WIN-SLAM 4.0, che combina sensori e algoritmi di percorso per adattarsi alle dimensioni delle superfici. In base alla forma della finestra può scegliere traiettorie diverse, come movimenti a Z o a N, per coprire tutta l’area disponibile.
Il dispositivo integra anche un sistema di sicurezza con più livelli di protezione, tra cui una forte aspirazione da 8.000 Pa che mantiene il robot aderente al vetro e una corda di sicurezza progettata per sostenere elevate forze di trazione.
Il robot aspirapolvere DEEBOT T90 PRO OMNI viene proposto al prezzo di 799 euro, mentre il robot lavavetri WINBOT mini 2 è disponibile a 299 euro, entrambi a partire dal 12 marzo.