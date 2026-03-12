Ecovacs presenta DEEBOT T90 PRO OMNI e WINBOT mini 2 per la pulizia automatica di casa

Ecovacs presenta i robot domestici DEEBOT T90 PRO OMNI e WINBOT mini 2 per pulire pavimenti e vetri. I nuovi modelli arrivano sul mercato dal 12 marzo con funzioni automatiche e sistemi di navigazione aggiornati.

