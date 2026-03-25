Gino Paoli, le ceneri disperse a Boccadasse nel mare di Genova

Gino Paoli sarà cremato e le sue ceneri verranno disperse a Boccadasse per sua volontà legata al mare di Genova, luogo a lui caro. Il cantautore è morto a 91 anni nella sua casa sulle alture tra Nervi e Quinto.

Le ceneri di Gino Paoli saranno affidate al mare di Boccadasse, il borgo sul litorale genovese che il cantautore ha sempre frequentato e amato. La decisione arriva dalla famiglia, che ha scelto di rispettare un legame profondo tra l’artista e la sua città.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sui funerali. L’ipotesi più probabile è quella di una cerimonia riservata, coerente con la discrezione chiesta dai familiari nelle ore successive alla scomparsa.

Leggi anche: Gino Paoli, funerali privati a Genova giovedì: ultime volontà e dettagli sull'addio

Paoli è morto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, nella sua abitazione a Genova. Viveva sulle alture tra Nervi e Quinto, in una zona panoramica da cui si apre una vista ampia sul mare, elemento centrale nella sua vita e nella sua musica.

Dopo la cremazione, le sue ceneri saranno disperse proprio in quel tratto di costa ligure che per anni ha rappresentato un punto di riferimento personale e artistico. Una scelta che chiude il cerchio con il paesaggio che lo ha accompagnato fino alla fine.