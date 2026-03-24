Gino Paoli, funerali privati a Genova giovedì: ultime volontà e dettagli sull'addio
Gino Paoli è morto a Genova e la famiglia ha scelto funerali privati per rispettare le sue volontà. L’ultimo saluto è previsto giovedì, senza cerimonie pubbliche e con la sola presenza dei familiari più stretti.
I funerali di Gino Paoli si svolgeranno in forma strettamente privata, come deciso dalla famiglia. L’ultimo saluto al cantautore genovese è previsto per giovedì, ma non sarà aperto al pubblico. Alla cerimonia prenderanno parte soltanto i parenti più stretti.
Resta riservato anche il luogo delle esequie, su precisa richiesta dei familiari che hanno scelto la discrezione in un momento così delicato. Nessuna commemorazione ufficiale, dunque, ma un rito intimo per ricordare uno dei protagonisti della musica italiana.
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L’annuncio della scomparsa è arrivato con una breve nota diffusa dalla famiglia. «Gino ci ha lasciati oggi. Chiediamo la massima riservatezza e rispetto per il nostro dolore», si legge nel comunicato, che non entra nei dettagli sulle cause del decesso.
Il cantautore si è spento nella sua Genova, città a cui è rimasto legato per tutta la vita. Qui aveva costruito la sua carriera e attraversato momenti personali difficili, mantenendo sempre un rapporto profondo con il luogo che lo ha accolto per quasi un secolo.