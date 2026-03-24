Gino Paoli, funerali privati a Genova giovedì: ultime volontà e dettagli sull'addio

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Gino Paoli è morto a Genova e la famiglia ha scelto funerali privati per rispettare le sue volontà. L’ultimo saluto è previsto giovedì, senza cerimonie pubbliche e con la sola presenza dei familiari più stretti.

Gino Paoli, funerali privati a Genova giovedì: ultime volontà e dettagli sull'addio