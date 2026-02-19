Laura Pausini pronta per Sanremo 2026 tra polemiche e attesa

Laura Pausini annuncia il debutto a Sanremo 2026 e replica alle polemiche nate sui nuovi brani dedicati a Grignani e Mengoni. A pochi giorni dall’inizio, racconta la preparazione e la pressione che accompagna il palco.

Laura Pausini si prepara a salire sul palco dell’Festival di Sanremo con un ruolo inedito. Il 24 febbraio 2026 affiancherà Carlo Conti nella conduzione su Rai1. Sui social racconta l’attesa e definisce questa esperienza come una delle più intense della sua carriera.

Nel messaggio pubblicato online, la cantante torna anche sulle critiche nate dopo l’uscita degli ultimi singoli, omaggi a Gianluca Grignani e Marco Mengoni. Sa bene cosa comporta esporsi durante la settimana del Festival e mette in conto giudizi contrastanti, tra apprezzamenti e attacchi.

Spiega di conoscere Sanremo fin da quando era bambina, di aver seguito ogni edizione, tra canzoni, conduttori e scenografie. Per questo non si sorprende del flusso continuo di commenti che accompagnano l’evento, oggi amplificati dai social e dall’attenzione verso le polemiche.

Dietro l’entusiasmo, racconta anche il lavoro fatto per arrivare pronta all’appuntamento. Studio e preparazione sono stati centrali, insieme a un percorso personale che le ha insegnato ad accettare anche eventuali errori, senza lasciarsi travolgere.

Parla di un momento speciale della sua vita e chiarisce di volerlo vivere senza interferenze. L’obiettivo è godersi l’esperienza e meritare il posto conquistato sul palco dell’Ariston, mantenendo un atteggiamento umile ma determinato.

Nel suo augurio finale, l’artista guarda al Festival come a una festa della musica, fatta di emozioni, divertimento e nuove canzoni destinate a restare nel tempo.