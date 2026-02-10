Valeria Graci racconta perché ha lasciato le imitazioni di Federica Panicucci e Laura Pausini in tv

Valeria Graci ospite da Antonella Clerici racconta il suo rapporto con le imperfezioni e svela perché ha smesso di imitare Federica Panicucci e Laura Pausini, tra ironia e frecciate durante la trasmissione di Rai 1.

Ospite nel programma di cucina di Antonella Clerici, Valeria Graci ha portato in studio il suo modo diretto di parlare di sé, tra ironia e confessioni personali. La comica è intervenuta per presentare lo spettacolo teatrale “Volevo essere io”, ma la chiacchierata si è presto spostata su un tema più intimo: il rapporto con i propri difetti.

La conduttrice ha spiegato di sentirsi vicina all’argomento, raccontando di aver costruito il suo percorso anche accettando caratteristiche fisiche e aspetti del carattere spesso giudicati. Graci ha raccolto il discorso senza filtri: ha detto di sentirsi definita più volte “troppo bassa” e di convivere da sempre con alti e bassi, tra momenti in cui si piace e altri in cui fatica a riconoscersi.

Nel corso della puntata si è parlato anche degli inizi della carriera della comica, legata alle imitazioni che l’hanno resa popolare al grande pubblico. Tra i personaggi più noti da lei portati sul palco e in televisione ci sono Federica Panicucci e Laura Pausini, riproposte con toni caricaturali ma sempre riconoscibili.

Proprio su questo punto è arrivata la battuta più pungente. Alla domanda se le dirette interessate si fossero divertite nel vedersi imitate, Graci ha risposto con sarcasmo: sì, si sono divertite così tanto che a un certo punto lei ha dovuto smettere di farle. Una frase che suona come una frecciata, lanciata tra una risata e un ricordo.

La reazione in studio è stata leggera. Clerici ha scelto di non approfondire e ha sdrammatizzato dicendo che lei, invece, non viene quasi mai imitata. A quel punto Graci ha rilanciato, promettendo di pensarci lei e aggiungendo che la conduttrice non ha tratti così marcati da rendere facile una caricatura.