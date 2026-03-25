Scontro a Uomini e Donne tra Solimeno e Stratoti, tensione e malore in studio

Ciro Solimeno e Matteo Stratoti arrivano quasi alle mani a Uomini e Donne dopo uno scontro acceso nato in studio. La tensione cresce dietro le quinte e coinvolge anche Sara Gaudenzi, che accusa un malore.

La registrazione più recente di Uomini e Donne si è trasformata in una giornata difficile. Il confronto tra Ciro Solimeno, attuale tronista, e Matteo Stratoti, corteggiatore di Sara Gaudenzi, è degenerato ben oltre il dibattito televisivo, sfociando in un confronto fisico lontano dalle telecamere.

Tutto nasce da un acceso scambio in studio, proseguito poi nel backstage. Qui i toni si sono alzati fino a spingere i due a un contatto diretto, con lo staff costretto a intervenire rapidamente per separarli ed evitare conseguenze peggiori. Parole pesanti e tensione hanno segnato l’intera giornata.

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A risentirne è stata soprattutto Sara Gaudenzi. Travolta dal clima teso, la tronista ha accusato un malore improvviso. Alcuni presenti sono intervenuti subito per assisterla, mentre la registrazione veniva sospesa per permettere di gestire la situazione.

La produzione ha scelto di non mostrare quanto accaduto nella sua interezza. Le immagini più critiche, comprese le fasi dello scontro e gli insulti, verranno tagliate in fase di montaggio. Anche il momento del malore non sarà trasmesso, per evitare ulteriore esposizione della tronista.

L’episodio lascia aperti interrogativi sulle eventuali decisioni disciplinari nei confronti dei due protagonisti. Dopo quanto accaduto, gli equilibri tra i partecipanti risultano compromessi e il percorso nel programma potrebbe subire cambiamenti.