Uomini e Donne, caos nel trono di Ciro Solimeno: due corteggiatrici lasciano lo studio

Ciro Solimeno scuote Uomini e Donne dopo l’uscita di due corteggiatrici dal programma. Il tronista finisce al centro delle critiche durante la puntata del 16 marzo 2026, tra confronti accesi in studio e tensioni con le ragazze del Trono Classico.

Nuove tensioni a Uomini e Donne nella puntata in onda lunedì 16 marzo 2026. Il programma di Canale 5 guidato da Maria De Filippi torna con un episodio segnato da discussioni e decisioni improvvise, soprattutto nel Trono Classico dove il percorso del tronista Ciro Solimeno prende una piega inattesa.

Nelle registrazioni precedenti l’attenzione si era concentrata soprattutto sul Trono Over. In studio si era parlato a lungo della conoscenza tra Mario e Cinzia, una frequentazione che ha acceso il dibattito tra i presenti. Gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno espresso dubbi sulla loro relazione, ipotizzando contatti anche lontano dalle telecamere.

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La puntata di lunedì cambia scenario e porta al centro della scena il percorso di Ciro Solimeno. Durante il confronto in studio alcune corteggiatrici decidono di abbandonare il programma dopo un acceso faccia a faccia con il tronista. L’uscita delle ragazze crea un momento di forte tensione e lascia il protagonista del trono visibilmente spiazzato.

Ciro prova a spiegare le sue scelte davanti a Maria De Filippi e agli opinionisti. Il clima si scalda quando emerge la possibilità che il tronista voglia riavvicinarsi a una delle ragazze eliminate. L’ipotesi provoca reazioni immediate tra le altre corteggiatrici, tra delusione e rabbia.

La situazione resta incerta anche per la puntata successiva del 17 marzo. In studio potrebbero arrivare nuovi confronti e chiarimenti, con le corteggiatrici pronte a chiedere spiegazioni sul comportamento del tronista e sul futuro del suo trono.