Insegnante accoltellata a Trescore Balneario, fermato uno studente di terza media

Una docente di 57 anni è stata accoltellata a Trescore Balneario da uno studente davanti alla scuola. L’aggressione è avvenuta prima delle lezioni e ha richiesto il trasporto urgente in elisoccorso.

Una docente di 57 anni è stata ferita gravemente questa mattina, 25 marzo, davanti all’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario, nel Bergamasco. L’episodio si è verificato intorno alle 7.45, poco prima dell’ingresso degli studenti in classe.

Secondo una prima ricostruzione, a colpire l’insegnante di francese sarebbe stato un ragazzo di terza media. La donna è stata raggiunta da alcune coltellate e le sue condizioni sono apparse subito critiche.

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I soccorritori sono arrivati in pochi minuti e, dopo le prime cure sul posto, hanno disposto il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso, data la gravità delle ferite riportate.

I carabinieri della compagnia di Bergamo hanno fermato il giovane e stanno lavorando per chiarire quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile a ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.