Francia, insegnante accoltellata a scuola da uno studente di 14 anni: è in prognosi riservata

Una professoressa è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata da uno studente di 14 anni nel cortile di un liceo di Sanary-sur-Mer. Il ragazzo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio.

Un episodio di violenza ha sconvolto un liceo di Sanary-sur-Mer, nel sud della Francia. Uno studente di 14 anni ha aggredito con un coltello la sua insegnante di arte durante l’orario scolastico, colpendola più volte nel cortile dell’istituto.

Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, la docente è stata raggiunta da almeno tre o quattro fendenti, all’addome e a un braccio. Le ferite sono apparse subito serie e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Leggi anche Francia, insegnante accoltellata in classe da studente di 14 anni: scuola evacuata

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Saint-Anne di Tolone, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente dai medici.

Il giovane aggressore è stato bloccato poco dopo l’attacco e affidato alle forze dell’ordine. La procura ha disposto il suo arresto con l’accusa di tentato omicidio.

Il ministro dell’Istruzione Edouard Geffray ha espresso vicinanza alla vittima, ai familiari e alla comunità scolastica, annunciando la sua intenzione di recarsi personalmente sul luogo dell’accaduto.