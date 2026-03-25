Pokémon Champions arriva l'8 aprile su Nintendo Switch e mobile

Pokémon Champions debutta l’8 aprile su Nintendo Switch perché The Pokémon Company punta a rinnovare il gioco competitivo. Il titolo integra Pokémon HOME e riporta le Megaevoluzioni con nuove abilità.

Pokémon Champions sarà disponibile dall’8 aprile 2026 su Nintendo Switch e dispositivi mobili. Il progetto di The Pokémon Company nasce per offrire un’esperienza pensata soprattutto per le sfide tra giocatori, riunendo console e smartphone in un’unica piattaforma dedicata ai combattimenti.

Il cuore del gioco resta il sistema di lotta classico, adattato però a un ambiente più veloce e competitivo. Grazie alla compatibilità con Pokémon HOME, gli utenti potranno importare le creature ottenute nei titoli precedenti e anche da Pokémon GO, portando con sé intere squadre già allenate.

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Al lancio sarà disponibile un pacchetto iniziale pensato per chi parte da zero, con contenuti utili a progredire rapidamente nelle prime fasi. Il titolo guarda anche alle nuove tecnologie: su Nintendo Switch 2 sarà disponibile un aggiornamento gratuito che migliorerà grafica e fluidità delle battaglie.

Tra le novità più attese c’è il ritorno delle Megaevoluzioni, che introducono cambiamenti rilevanti nelle strategie. Alcuni Pokémon ricevono nuove abilità: Meganium sfrutta un potenziamento legato al sole senza bisogno di modificare il meteo, Emboar ignora difese e resistenze avversarie, mentre Feraligatr trasforma le mosse Normali in attacchi Drago più potenti.

Il gioco diventerà anche il nuovo riferimento ufficiale per il circuito competitivo Play! Pokémon. I tornei useranno questa piattaforma già a partire dai Regionali di Indianapolis, in programma dal 29 al 31 maggio 2026.

Il calendario proseguirà con una tappa italiana: i Campionati Speciali di Torino del 6 e 7 giugno, seguiti dagli Internazionali Nordamericani. Il percorso culminerà nei Mondiali di fine agosto, dove il titolo sarà protagonista assoluto nelle sfide tra i migliori giocatori.