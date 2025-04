LEGGENDE POKÉMON: Z-A SU NINTENDO SWITCH 2

IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH 2 A FINE 2025

Oggi, durante la presentazione Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, The Pokémon Company ha rivelato che l'edizione di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 uscirà alla fine del 2025.

L'edizione di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 sfrutterà la potenza di questa console per offrire agli Allenatori l'opportunità di esplorare le strade di Luminopoli con una risoluzione e una frequenza delle immagini migliorate.

Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch e l'edizione per Nintendo Switch 2 usciranno alla fine di quest'anno.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 su Nintendo Switch 2 - Questa estate, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 sfreccia sulla nuovissima Nintendo Switch 2, portando la magia del leggendario skateboarder direttamente nelle mani dei gamer.Ricostruito da zero per sfruttare al massimo le potenzialità della nuova console, il remake combina tutto ciò che ha reso i titoli originali iconici: skater leggendari, trick spettacolari e una colonna sonora indimenticabile, con nuovi parchi, nuovi skater e una ventata di freschezza che farà felici sia i fan storici che i nuovi arrivati.

ELDEN RING TARNISHED EDITION IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH 2 - Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi l'arrivo di tre titoli su Nintendo Switch 2. ELDEN RING Tarnished Edition porta ELDEN RING di Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc., il fenomeno campione d'incassi e vincitore di numerosi riconoscimenti come gioco dell'anno, sul nuovo sistema.

Split Fiction si unisce alla lineup di lancio di Nintendo Switch 2 - Oggi Nintendo ha annunciato che Split Fiction, il gioco cooperativo di Hazelight acclamato dalla critica, arriverà su Nintendo Switch 2 come titolo di lancio! Prendete il vostro compagno e preparatevi a tuffarvi nell'avventura di Zoe e Mio su una nuovissima console Nintendo! La versione Nintendo Switch 2 del gioco offrirà ai giocatori la stessa narrazione dinamica e lo stesso gameplay in continua evoluzione, sfruttando le caratteristiche uniche della console: GameShare e GameChat! GameShare permetterà ai giocatori di giocare in locale con una sola copia del gioco con un altro giocatore sulla propria Nintendo Switch 2, anche se non possiede il gioco.