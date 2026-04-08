Pokémon Champions disponibile da oggi su Nintendo Switch

Pokémon Champions debutta oggi su Nintendo Switch con nuove sfide strategiche e bonus per chi accede subito. Il lancio segna anche l’ingresso del titolo nei tornei ufficiali, a partire dalla stagione competitiva di aprile.

È disponibile da oggi Pokémon Champions, nuovo capitolo dedicato alle battaglie strategiche, scaricabile dal Nintendo eShop su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Una versione per dispositivi mobili è prevista nei prossimi mesi.

Il gioco riprende il sistema di combattimento a turni tipico della serie, con dinamiche legate a tipi, abilità e mosse. Le partite richiedono pianificazione e scelte mirate, elementi centrali per chi punta a scalare le classifiche e affrontare altri Allenatori.

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Insieme al titolo base è stato pubblicato anche il bundle Pacchetto introduttivo, pensato per offrire vantaggi iniziali utili a costruire la propria squadra e avanzare più rapidamente nelle prime fasi.

Sulla nuova Nintendo Switch 2 il gioco presenta una resa grafica migliorata. Chi accede entro il 31 agosto 2026 riceverà un Dragonite e 100 coupon rapidi, disponibili nella posta interna. Proseguendo nelle sfide stagionali sarà possibile ottenere una Dragonitite tramite il Pass Lotta, necessaria per trasformare Dragonite in MegaDragonite.

Il titolo entra subito anche nel circuito competitivo. Da aprile, infatti, il programma Play! Pokémon adotterà Pokémon Champions come riferimento per i Campionati Videogiochi. I primi tornei locali inizieranno a includerlo sin da subito.

Il debutto ufficiale nelle competizioni di alto livello è previsto ai Campionati Regionali di Indianapolis dal 29 al 31 maggio. Seguiranno i Campionati Speciali di Torino il 6 e 7 giugno, gli Internazionali Nordamericani dal 12 al 14 giugno e i Campionati Mondiali Pokémon dal 28 al 30 agosto.