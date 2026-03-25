Titan entra in Invincible VS con Stone Skin e domina il roster

Titan entra in Invincible VS e porta la sua forza brutale grazie alla Stone Skin, abilità che lo rende quasi indistruttibile e perfetto per il combattimento ravvicinato nel nuovo picchiaduro 3v3 in uscita a fine marzo.

Titan fa il suo ingresso in Invincible VS, ampliando il roster del picchiaduro a squadre firmato Skybound Entertainment. Il personaggio, già noto ai fan della serie animata, arriva come combattente giocabile e introduce uno stile di lotta basato su forza pura e resistenza, pensato per chi predilige lo scontro diretto.

Nel mondo di Invincible, Titan è una figura che si è costruita da sola. Partito dai livelli più bassi della criminalità, ha preso il controllo di un’organizzazione dopo aver eliminato il suo predecessore. Nonostante il ruolo, segue un codice preciso e agisce per proteggere la propria famiglia e migliorare il contesto in cui vive.

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Nel gioco, la sua abilità distintiva è la Stone Skin. Titan può rivestire il corpo di roccia in pochi istanti, aumentando difesa e potenza dei colpi. Questo gli consente di assorbire attacchi senza interrompere le proprie mosse, mantenendo la pressione sull’avversario anche sotto assalto.

Il sistema di combattimento 3 contro 3 punta molto sulla gestione del team. Titan si inserisce come personaggio solido e versatile, capace di controllare lo spazio e punire gli errori. La sua forza emerge soprattutto nel corpo a corpo, dove può concatenare attacchi pesanti e mettere in difficoltà anche avversari più rapidi.

Lo sviluppo è affidato a Quarter Up, studio interno di Skybound, che punta a riprodurre fedelmente l’atmosfera cruda dell’opera originale. L’obiettivo è offrire un’esperienza competitiva in cui ogni combattente abbia un’identità precisa e uno stile riconoscibile.

Il lancio di Invincible VS è fissato per il 30 marzo 2026. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con l’intenzione di espandere il roster nel tempo e mantenere alta la varietà delle strategie disponibili.