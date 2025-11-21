Pietro Delle Piane rompe il silenzio sull'addio improvviso di Antonella Elia

L’attore Pietro Delle Piane rivela di essere stato lasciato da Antonella Elia senza alcuna spiegazione, proprio mentre la coppia stava valutando l’idea di nozze. Un allontanamento improvviso che, racconta, ha segnato un punto di non ritorno.

Intervistato da Monica Setta nel programma Storie al bivio, in onda sabato 22 novembre alle 15:30 su Rai 2, Delle Piane ha spiegato di aver vissuto più volte situazioni simili, ma questa volta qualcosa sarebbe cambiato. L’attrice, secondo il suo racconto, avrebbe interrotto i contatti “dall’oggi al domani”, lasciandolo senza una motivazione concreta.

“Al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”, ha dichiarato l’attore, sottolineando la stanchezza accumulata dopo diversi episodi analoghi. Una decisione maturata, aggiunge, dopo essersi ritrovato nuovamente a fare i conti con un’assenza improvvisa.

Delle Piane ha chiarito che, anche se Elia dovesse cercare un riavvicinamento, non è certo che sarebbe disposto a riprendere la relazione, lasciando intendere che il rapporto sia giunto a un punto critico e definitivo.