Delmastro si dimette dopo le polemiche, lascia anche Bartolozzi

Andrea Delmastro si dimette dopo le polemiche sulla quota societaria legata a un condannato per mafia, ammettendo una leggerezza. Lascia anche la capo di gabinetto Bartolozzi dopo giorni di tensioni e critiche politiche.

Andrea Delmastro Delle Vedove ha rassegnato le dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. La decisione arriva dopo giorni di contestazioni legate alla vicenda di una quota societaria, poi ceduta, collegata alla figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con aggravante mafiosa.

In una nota, Delmastro ha parlato di una leggerezza, sostenendo di non aver commesso atti scorretti ma di aver corretto subito la situazione appena emersa. Ha spiegato di assumersi la responsabilità per rispetto delle istituzioni e del governo guidato da Giorgia Meloni.

Leggi anche: Paolo Petrecca si dimette da Rai Sport dopo le polemiche interne

Le dimissioni sono arrivate dopo un incontro al ministero della Giustizia con il ministro Carlo Nordio e la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Anche quest’ultima ha lasciato l’incarico nelle stesse ore, in un clima già segnato da tensioni politiche e mediatiche.

Il caso aveva spinto l’opposizione a muoversi in Parlamento. Il Movimento 5 Stelle aveva chiesto l’intervento della Commissione Antimafia e la calendarizzazione di una mozione per revocare gli incarichi a Delmastro, depositata nei giorni precedenti.

Parallelamente, Bartolozzi era finita al centro delle critiche per alcune dichiarazioni rilasciate in televisione durante la campagna referendaria. Nel corso dell’intervento aveva parlato della magistratura come di un sistema che aveva perso credibilità, usando parole che avevano alimentato lo scontro politico.

La capo di gabinetto aveva anche fatto riferimento a una propria vicenda giudiziaria in corso a Roma, dichiarando di conoscere direttamente il peso delle indagini. Le sue frasi, soprattutto quelle rivolte agli elettori in vista del voto, avevano acceso ulteriori polemiche nelle settimane precedenti.