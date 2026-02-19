Paolo Petrecca si dimette da Rai Sport dopo le polemiche interne

Paolo Petrecca lascia la direzione di Rai Sport dopo le polemiche nate da telecronache contestate e spese interne. L’uscita sarà effettiva dopo le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, mentre cresce il malcontento nella redazione.

Paolo Petrecca ha deciso di lasciare la guida di Rai Sport, annunciando che le dimissioni diventeranno operative al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gestione della struttura passerà temporaneamente a Marco Lollobrigida, come indicato dalla Rai.

La scelta arriva dopo settimane segnate da tensioni crescenti all’interno della redazione. A pesare è stato soprattutto quanto accaduto durante la telecronaca della cerimonia d’apertura dei Giochi, quando Petrecca aveva preso il posto di Auro Bulbarelli, fermato dopo aver anticipato la presenza del presidente Sergio Mattarella.

Quel cambio improvviso aveva acceso le critiche tra i giornalisti della testata sportiva, con proteste sempre più esplicite e la minaccia di uno sciopero alla fine delle Olimpiadi. Alcuni telegiornali e giornali radio avevano già aderito con lo sciopero delle firme, segnale di un clima ormai deteriorato.

Oltre alle questioni editoriali, a complicare la posizione del direttore sono state anche le contestazioni sui costi della gestione. Secondo ricostruzioni interne, alcune decisioni prese durante una riunione con il responsabile del personale avrebbero fatto crescere le spese tra nuove assunzioni, avanzamenti di carriera, bonus e incarichi esterni.