Meloni chiede le dimissioni di Santanchè dopo i passi indietro di Delmastro e Bartolozzi
Giorgia Meloni invita Daniela Santanchè a lasciare l’incarico dopo le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi. La premier richiama la responsabilità istituzionale e chiede una scelta coerente anche al ministro del Turismo.
Giorgia Meloni prende posizione e si rivolge direttamente a Daniela Santanchè. Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi, la presidente del Consiglio auspica che anche il ministro del Turismo segua la stessa strada.
La richiesta arriva con una nota ufficiale diffusa da Palazzo Chigi. Meloni esprime apprezzamento per la scelta compiuta da Delmastro e Bartolozzi, sottolineando il loro passo indietro come un gesto di responsabilità legato al ruolo istituzionale ricoperto.
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Nel comunicato si legge il ringraziamento della premier per il lavoro svolto “con dedizione” dai due esponenti dimissionari. Un riconoscimento che accompagna l’indicazione politica rivolta ora al dicastero del Turismo.
Meloni indica una linea chiara, richiamando la stessa “sensibilità istituzionale” come criterio da seguire. In questo quadro, la presidente del Consiglio auspica che Santanchè possa valutare una scelta analoga, allineandosi alle decisioni già prese all’interno dell’esecutivo.