Delmastro si dimette dal Governo dopo il caso del ristorante legato ai Caroccia

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Andrea Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia dopo il caso sul ristorante collegato ai Caroccia e al clan Senese. Le foto a cena e la partecipazione societaria hanno alimentato le polemiche e accelerato la decisione.

Delmastro si dimette dal Governo dopo il caso del ristorante legato ai Caroccia