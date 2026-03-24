Neonata morta a Benevento, lutto ad Airola e due medici sotto indagine

Ginevra è morta a due mesi in ospedale a Benevento dopo un ricovero, e la Procura indaga su due medici. Airola si è fermata per i funerali della neonata, con il lutto cittadino e la partecipazione di tanti abitanti.

Una chiesa piena e un silenzio carico di dolore hanno accompagnato ad Airola l’ultimo saluto a Ginevra, la neonata di appena due mesi morta nei giorni scorsi in ospedale. L’intera comunità si è stretta attorno ai genitori durante i funerali, segnati dal lutto cittadino proclamato dal sindaco.

La Procura di Benevento ha avviato un’inchiesta dopo la denuncia presentata dalla famiglia. Nel registro degli indagati sono finiti due medici dell’ospedale San Pio, la struttura dove la piccola è deceduta. Gli accertamenti serviranno a chiarire le cause della morte e le eventuali responsabilità.

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Il sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano, ha disposto il lutto cittadino per condividere il dolore della famiglia e dell’intero paese. Durante la cerimonia, molti cittadini hanno partecipato in raccoglimento, testimoniando la vicinanza ai genitori colpiti dalla perdita.

Anche da Benevento è arrivato un messaggio di cordoglio. Il sindaco Clemente Mastella, impossibilitato a essere presente per motivi di salute, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia della bambina, parlando di una perdita che coinvolge tutta la comunità.