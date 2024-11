Morta dopo rinoplastica: lutto cittadino a Lentini per Margaret Spada, indagati due medici

I funerali di Margaret Spada, la giovane siciliana deceduta a 22 anni dopo un intervento di rinoplastica a Roma, si terranno lunedì 18 novembre alle ore 11:00 nell'ex cattedrale di Lentini, suo paese natale. In concomitanza con le esequie, il sindaco Rosario Lo Faro ha proclamato il lutto cittadino, dichiarando: "Vogliamo esprimere così partecipazione al dolore dei familiari per la prematura e tragica perdita".

La salma di Margaret ha lasciato oggi la Capitale per fare ritorno in Sicilia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla vicenda, iscrivendo nel registro degli indagati due medici, padre e figlio, titolari del centro medico dove è avvenuto l'intervento. La struttura è stata posta sotto sequestro.

Nell'ambito delle indagini, i carabinieri del NAS effettueranno un nuovo sopralluogo per verificare la presenza nella struttura di dispositivi di emergenza, come il defibrillatore, e di farmaci da somministrare in caso di necessità. Nei giorni scorsi, durante le ispezioni, non sarebbero stati trovati documenti relativi all'intervento, come cartelle cliniche, consensi informati o registrazioni, né documenti contabili.

Dai primi risultati dell'autopsia, eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata, è emerso che Margaret è deceduta per arresto cardiocircolatorio in un quadro di sofferenza acuta. Per determinare l'origine di tale sofferenza, saranno necessari ulteriori esami istologici e tossicologici, che dovranno chiarire anche quali sostanze siano state somministrate alla ragazza prima e dopo il malore.

La comunità di Lentini si stringe attorno alla famiglia di Margaret in questo momento di profondo dolore, mentre le autorità competenti proseguono le indagini per fare luce sulle circostanze che hanno portato alla sua tragica scomparsa.

