Neonata muore dopo dimissione a Benevento, indagine sulla gestione del ricovero

Neonata di due mesi muore a Benevento dopo una dimissione dall’ospedale per crisi respiratoria, i genitori accusano possibili errori e presentano denuncia. La piccola era tornata a casa ma le sue condizioni sono precipitate durante la notte.

Una neonata di appena due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio di Benevento dopo essere stata dimessa poche ore prima. La piccola era stata portata in pronto soccorso per una crisi respiratoria, ma dopo le prime cure era stata rimandata a casa.

Secondo quanto ricostruito, una volta rientrata nell’abitazione, le condizioni della bambina sono peggiorate rapidamente. I genitori, allarmati, l’hanno riportata d’urgenza in ospedale, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto per un arresto cardiaco.

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I genitori, che hanno anche un’altra figlia gemella, si sono rivolti alla polizia e hanno presentato una denuncia per chiarire quanto accaduto. Gli agenti della squadra mobile hanno acquisito la documentazione sanitaria per verificare le cure e le decisioni prese durante il primo accesso in ospedale.

La salma è stata trasferita nell’obitorio del nosocomio, mentre la Procura di Benevento ha aperto un fascicolo. Nei prossimi giorni sarà disposta l’autopsia, passaggio ritenuto decisivo per accertare le cause della morte e ricostruire con precisione le ore precedenti al decesso.