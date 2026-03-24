Orlando Bloom con Luisa Laemmel nuova relazione dopo Katy Perry

Orlando Bloom ha voltato pagina dopo la separazione da Katy Perry e frequenta Luisa Laemmel, modella più giovane di 21 anni. I due si vedono da mesi tra Stati Uniti ed Europa, mantenendo il rapporto lontano dai riflettori.

Dopo la fine della storia con Katy Perry, Orlando Bloom avrebbe iniziato una nuova relazione. L’attore britannico, 49 anni, frequenterebbe da tempo la modella Luisa Laemmel, 28 anni, con cui avrebbe costruito un legame stabile negli ultimi mesi.

I primi segnali della frequentazione sono arrivati solo di recente, quando i due sono stati notati insieme all’uscita del Super Bowl in California. Le immagini li ritraevano in atteggiamenti affettuosi, ma da allora la coppia ha scelto di non esporsi pubblicamente, continuando a vedersi lontano dall’attenzione.

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Nonostante la distanza tra Los Angeles e New York, i due avrebbero mantenuto una presenza costante nella vita dell’altro. Secondo indiscrezioni, la relazione sarebbe iniziata già lo scorso anno e avrebbe preso forma gradualmente, passando da incontri sporadici a una frequentazione più solida.

Un momento chiave sarebbe stato un viaggio in Svizzera, dove Bloom si trovava per un impegno legato a Porsche. In quell’occasione ha trascorso alcuni giorni con Laemmel tra Zurigo e il Lago dei Quattro Cantoni, soggiornando in strutture di alto livello come il Dolder Grand e il resort Bürgenstock.

Durante il soggiorno, l’attore avrebbe anche conosciuto amici e familiari della modella. Un passaggio che suggerisce un rapporto ormai definito. Con loro c’era anche Biggie Smalls, il barboncino toy di Bloom, arrivato appositamente per il viaggio.

Luisa Laemmel lavora nel mondo della moda e del beauty, ma ha anche una laurea in psicologia. Nel corso della sua carriera ha collaborato con marchi internazionali come Calvin Klein, Maybelline e YSL Beauty.

Bloom arriva da una relazione lunga nove anni con Katy Perry, con cui ha una figlia, Daisy, di cinque anni. L’attore è anche padre di Flynn, nato dal matrimonio con Miranda Kerr. Dopo la separazione, i rapporti con la cantante sono rimasti distesi.