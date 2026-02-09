Orlando Bloom al Super Bowl con la modella svizzera Luisa Laemmel

Orlando Bloom è stato visto lasciare il Super Bowl mano nella mano con una giovane modella svizzera. Tra sorrisi e atteggiamenti complici, l’attore si è mostrato in pubblico in una versione decisamente lontana dalla vita da single.

All’uscita dal Super Bowl, a rubare l’attenzione non sono state solo le giocate in campo. Orlando Bloom ha lasciato lo stadio accompagnato da una donna bionda, stretta al suo braccio, attirando sguardi e curiosità.

L’attore, 49 anni, è apparso sereno e a suo agio mentre camminava accanto a Luisa Laemmel, modella svizzera di 28 anni. I due sono stati visti insieme all’esterno del Levi’s Stadium nella serata di domenica, senza tentare di nascondersi.

Leggi anche: Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza in Italia con la figlia Daisy: la foto di famiglia sorprende i fan

Bloom ha scelto un abbigliamento semplice, tutto nero, completato da un cappellino. Un look discreto che però contrastava con l’evidente complicità mostrata dalla coppia durante l’uscita dallo stadio.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. L’atteggiamento disinvolto e il modo in cui si sono presentati in pubblico lasciano però poco spazio ai dubbi.

La comparsa di Bloom con una nuova compagnia arriva dopo mesi movimentati sul fronte sentimentale per la sua ex Katy Perry, recentemente al centro dell’attenzione per un legame con l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau.