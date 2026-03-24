Gino Paoli è morto a 91 anni, le ultime ore e i problemi di salute del cantautore

Gino Paoli è morto a 91 anni per cause non rese note dalla famiglia, dopo anni segnati da problemi di salute e un progressivo indebolimento fisico. Il cantautore si è spento nella sua Genova, lontano dalle scene.

Gino Paoli si è spento all’età di 91 anni nella sua Genova. La famiglia ha comunicato la notizia con una breve nota, senza entrare nei dettagli sulle cause del decesso e chiedendo rispetto e riservatezza in un momento di dolore.

Negli ultimi anni le condizioni del cantautore erano apparse sempre più fragili. Già da tempo il suo fisico mostrava segni di affaticamento, aggravati da una serie di problemi accumulati nel corso della vita.

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Il passato di eccessi ha avuto un peso importante sulla sua salute. Paoli aveva raccontato apertamente di aver abusato per anni di alcol e sigarette, soprattutto tra gli anni Sessanta e Settanta, quando il consumo quotidiano era diventato una consuetudine. Una fase che ha inciso su diversi aspetti del suo organismo.

La svolta arrivò dopo la morte del fratello nel 1976, legata proprio all’alcol. Da quel momento il cantautore cambiò abitudini, avviando un percorso di recupero e impegnandosi anche in attività di sensibilizzazione contro l’alcolismo.

Con il passare del tempo sono emersi problemi più seri. Nel 2017 Paoli fu sottoposto a un intervento per un aneurisma dell’aorta addominale, episodio che segnò un primo campanello d’allarme sulle sue condizioni.

Dopo la pandemia, il peggioramento è diventato evidente. Il cantante aveva parlato di una persistente stanchezza e di difficoltà respiratorie legate al Covid, sintomi che lo costringevano a rallentare e a limitare le apparizioni pubbliche.

Nel 2025 arrivò un ulteriore ostacolo con una forma acuta di labirintite. Le vertigini e la perdita di equilibrio lo portarono a interrompere definitivamente l’attività dal vivo, confinandolo in casa e segnando l’addio alle esibizioni.

Il progressivo ritiro dalle scene e le condizioni sempre più delicate avevano alimentato interrogativi sulle sue reali condizioni cliniche, mai chiarite pubblicamente. La famiglia, anche dopo la morte, ha scelto di non fornire ulteriori dettagli.