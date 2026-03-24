Uomini e Donne pausa registrazioni e tensioni in studio

Maria De Filippi sospende Uomini e Donne per impegni legati al Serale di Amici 25. Le registrazioni saltano per alcuni giorni e slittano al weekend, mentre emergono tensioni nella puntata del 24 marzo.

Stop temporaneo per Uomini e Donne, che per alcuni giorni non verrà registrato. L’indiscrezione è circolata rapidamente online dopo la cancellazione della consueta sessione del lunedì. A segnalarlo è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha parlato di uno slittamento dell’intero calendario settimanale.

Le riprese non sono state annullate definitivamente ma solo rinviate. Secondo le informazioni diffuse nelle ore successive, il programma tornerà in studio nel fine settimana, con registrazioni fissate tra sabato e domenica. Nessuna comunicazione ufficiale da parte della produzione ha chiarito le ragioni precise dello stop.

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Tra le ipotesi più credibili c’è la necessità di riorganizzare gli impegni di Maria De Filippi. La conduttrice è infatti impegnata con il Serale di Amici 25, partito da poco e caratterizzato da ritmi serrati tra prove e dirette. Una sovrapposizione che avrebbe imposto una breve pausa al dating show.

Nonostante il blocco delle registrazioni, la programmazione quotidiana non subirà interruzioni. Il programma dispone infatti di diverse puntate già registrate, sufficienti a coprire i giorni di stop senza modificare il palinsesto.

Intanto cresce l’attesa per la puntata in onda oggi, 24 marzo, che promette momenti accesi. Al centro della scena ci sarà Sara Gaudenzi, reduce da due esterne con Alessio Rubeca e Matteo Stratoti, entrambi baciati. Il rientro in studio sarà tutt’altro che tranquillo.

Secondo le anticipazioni, Matteo reagirà con toni duri, arrivando a minacciare Alessio e Ciro. La situazione degenererà dietro le quinte, dove si sfiorerà uno scontro fisico, poi fermato dall’intervento della conduttrice. A fine registrazione, Sara accuserà un malore dopo la forte tensione vissuta in studio.