Uomini e Donne, tensioni in studio tra Ciro e le corteggiatrici

Ciro sconvolge Uomini e Donne con una scelta improvvisa che scatena il caos in studio e fa infuriare le corteggiatrici, mentre emergono dubbi sul suo percorso e tensioni crescenti tra i protagonisti.

Settimana movimentata a Uomini e Donne, il programma di Canale 5 guidato da Maria De Filippi. Le puntate in onda dal 23 al 28 marzo portano in primo piano scontri accesi e decisioni che cambiano gli equilibri, sia tra i giovani del Trono Classico sia nel parterre del Trono Over.

Negli ultimi giorni il clima si è fatto più teso. Nel Trono Classico, il percorso di Ciro prende una piega inaspettata dopo alcune segnalazioni che mettono in discussione le sue frequentazioni. Nel Trono Over, invece, più di una coppia finisce sotto osservazione, tra critiche e sospetti sollevati dagli opinionisti.

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Il momento più discusso riguarda proprio Ciro. Il tronista decide di eliminare una corteggiatrice dopo aver espresso dubbi su di lei, ma poco dopo cambia idea. Una scelta che ribalta tutto e riapre il rapporto con la ragazza, scatenando la reazione immediata delle altre presenti in studio.

Le corteggiatrici contestano la sua incoerenza e il clima si accende. In studio partono accuse e confronti diretti, con il tronista chiamato a spiegare il motivo di questo ripensamento. Anche Maria De Filippi interviene per chiarire la situazione, mentre gli opinionisti mettono in discussione la credibilità del suo percorso.

Parallelamente, il Trono Over continua a offrire momenti di scontro. Alcune conoscenze vengono messe in dubbio e Tina Cipollari e Gianni Sperti intervengono più volte, criticando atteggiamenti considerati poco trasparenti. Le discussioni coinvolgono diversi protagonisti e rendono lo studio sempre più diviso.

Tra tensioni e chiarimenti, non mancano però nuovi sviluppi sentimentali. Alcune frequentazioni proseguono, altre si interrompono bruscamente, segno di equilibri ancora instabili e in continua evoluzione.

Restano diversi nodi da sciogliere. Le scelte di Ciro potrebbero avere conseguenze già nelle prossime registrazioni, mentre nel Trono Over i rapporti restano fragili e pronti a cambiare da un momento all’altro.