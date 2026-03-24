Tineco FLOOR ONE S9 Master, aspirapolvere lavapavimenti con acqua calda e funzioni smart

Tineco FLOOR ONE S9 Master arriva sul mercato per migliorare la pulizia domestica grazie all’uso dell’acqua calda, capace di sciogliere lo sporco più difficile. Il dispositivo combina lavaggio e aspirazione con funzioni automatiche e un design studiato per gli spazi stretti.

Tineco presenta il nuovo FLOOR ONE S9 Master, un aspirapolvere lavapavimenti progettato per affrontare lo sporco quotidiano e quello più ostinato con un unico passaggio. Il dispositivo utilizza acqua riscaldata per migliorare l’efficacia del lavaggio e ridurre il numero di interventi necessari su superfici molto sporche.

Alla base del sistema c’è la tecnologia ThermoBlast, che spruzza acqua calda ad alta pressione direttamente sul pavimento. Il lavaggio avviene con acqua mantenuta a 52°C grazie al sistema Warm Water Mopping, una temperatura studiata per sciogliere grasso e residui secchi più rapidamente rispetto ai metodi tradizionali.

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Per evitare aloni e ristagni, il rullo è affiancato da uno scraper interno che rimuove continuamente l’acqua sporca. In questo modo le superfici risultano asciutte in tempi più brevi e senza striature visibili, anche dopo una sola passata.

Il design è pensato per raggiungere facilmente le zone difficili. Il corpo si reclina completamente fino a 180 gradi e scende sotto i 10 centimetri di altezza, permettendo di pulire sotto letti, divani e mobili bassi senza spostarli. Il sistema di pulizia sui tre lati consente inoltre di arrivare vicino ai battiscopa e negli angoli.

Tra le funzioni più utili c’è il faro verde integrato sulla spazzola, con un’illuminazione ampia che mette in evidenza polvere e peli difficili da vedere. Il display a colori segnala in tempo reale il livello di sporco rilevato, aiutando a capire quando è necessario insistere su una zona.

L’autonomia raggiunge i 65 minuti con una singola carica, sufficiente per coprire appartamenti di grandi dimensioni. È disponibile anche una modalità silenziosa che riduce il rumore mantenendo comunque una buona capacità di aspirazione, mentre il sistema anti-groviglio evita l’accumulo di capelli sul rullo.

La manutenzione è automatica. Una volta riposto sulla base, il dispositivo avvia un ciclo di pulizia interna con acqua calda che dura circa due minuti. Segue la fase di asciugatura, che può essere rapida con aria a 85°C in cinque minuti oppure più silenziosa con un ciclo più lungo.

Il nuovo modello viene proposto a un prezzo di lancio di 699 euro e punta a offrire una soluzione completa per chi cerca un sistema di pulizia domestica avanzato senza rinunciare alla praticità d’uso.