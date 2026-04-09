Tineco lancia FLOOR ONE S9 Scientist con design compatto e tecnologie avanzate per la pulizia

Tineco presenta FLOOR ONE S9 Scientist per migliorare la pulizia domestica grazie a un design sottile e tecnologie avanzate. Il nuovo modello punta su maneggevolezza e prestazioni elevate anche negli spazi difficili.

Tineco amplia la propria gamma di elettrodomestici smart introducendo FLOOR ONE S9 Scientist, modello di fascia alta pensato per unire estetica moderna e funzionalità avanzate. La nuova lavapavimenti è stata progettata per semplificare le operazioni quotidiane, offrendo un utilizzo intuitivo e una struttura compatta.

Il dispositivo si distingue per il corpo ultra-sottile da appena 11 centimetri, una caratteristica che permette di raggiungere facilmente le aree sotto letti, divani e mobili bassi. La possibilità di inclinarsi fino a 90 gradi consente movimenti fluidi anche negli spazi più difficili, mentre il LED frontale illumina le superfici per individuare sporco e polvere anche in condizioni di scarsa visibilità.

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La manovrabilità è supportata dalla tecnologia SmoothDrive, che aiuta l’utente durante la spinta e il trascinamento della macchina. Il sistema DualBlock Anti-Tangle interviene invece sul rullo per evitare accumuli di capelli e peli, riducendo gli interventi manuali durante la pulizia.

Sul fronte delle prestazioni, la tecnologia HydroBurst introduce un getto d’acqua ad alta pressione inclinato a 15 gradi, progettato per sciogliere lo sporco più resistente prima del passaggio del rullo. A completare il processo interviene lo StreakFree Scraper, che elimina l’acqua in eccesso lasciando il pavimento quasi asciutto e senza aloni.

Una funzione aggiuntiva, chiamata Backtrack Water Erasure, entra in azione al termine dell’utilizzo: il dispositivo arretra leggermente per aspirare i residui d’acqua rimasti sul pavimento, evitando la formazione di piccole pozze.

Il sistema intelligente iLoop regola automaticamente potenza di aspirazione e flusso d’acqua in base al livello di sporco rilevato. Le informazioni vengono visualizzate attraverso il Pixel Light Display, mentre il Thumb Screen vicino all’impugnatura fornisce aggiornamenti immediati sul funzionamento.

Attraverso l’app dedicata, l’utente può monitorare le prestazioni, controllare lo stato degli accessori e ricevere notifiche utili. Questa integrazione digitale consente una gestione più precisa e personalizzata del dispositivo.

La manutenzione è affidata al sistema FlashDry, che avvia un ciclo automatico di pulizia e asciugatura del rullo tramite aria calda, prevenendo cattivi odori e accumuli batterici. La presenza della modalità QUIET e della funzione SilentDry riduce inoltre il rumore durante l’utilizzo.

FLOOR ONE S9 Scientist è già disponibile sul mercato al prezzo di lancio di 799 euro, posizionandosi come soluzione tecnologica avanzata per la cura dei pavimenti domestici.