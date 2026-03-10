Tineco lancia la Spring Promotion con sconti su aspirapolvere e lavapavimenti smart

Tineco lancia la Spring Promotion dal 10 al 16 marzo con sconti su diversi elettrodomestici per la pulizia domestica. La promozione riguarda lavapavimenti e aspirapolvere smart disponibili su Amazon e nello store ufficiale del marchio.

Con l’arrivo della primavera, Tineco avvia una settimana di promozioni dedicate agli elettrodomestici per la pulizia della casa. Dal 10 al 16 marzo alcuni dei dispositivi più recenti del marchio vengono proposti a prezzo ridotto su Amazon e sul negozio online ufficiale. L’iniziativa riguarda lavapavimenti intelligenti, aspirapolvere senza fili e macchine per la pulizia dei tappeti.

Tra i prodotti in offerta c’è il FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, modello che unisce aspirazione e vapore fino a 160°C per rimuovere sporco e batteri dalle superfici. Il corpo reclinabile a 180 gradi consente di passare sotto mobili e letti, mentre la tecnologia ReverseScrub con spazzola motorizzata aiuta a eliminare anche le macchie più resistenti. Il prezzo scende da 849 a 719 euro.

La promozione include anche FLOOR ONE S9 Master, lavapavimenti dotato della tecnologia ThermoBlast che utilizza un getto di acqua calda ad alta pressione per sciogliere lo sporco più ostinato. Il sistema DustReveal, con luce verde e illuminazione a 150 gradi, rende più visibili polvere e residui sul pavimento. Durante la campagna il costo passa da 699 a 549 euro.

Un’altra proposta è FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, lavapavimenti senza fili pensato per la pulizia quotidiana. Il sistema MHCBS mantiene il rullo sempre lavato con acqua pulita mentre quella sporca viene raccolta separatamente. Il design reclinabile e il sistema DualBlock anti-groviglio aiutano a raggiungere anche le zone basse della casa. In promozione viene venduto a 329 euro invece di 499.

Per chi preferisce l’aspirazione tradizionale, l’offerta comprende PURE ONE STATION 5 Pro. L’aspirapolvere cordless arriva a 200AW di potenza e può funzionare fino a 100 minuti con una singola carica. La base automatica svuota il contenitore e pulisce i componenti interni, mentre il sistema ClogLess e la spazzola ZeroTangle riducono grovigli e ostruzioni. Il prezzo promozionale è di 379 euro rispetto ai 499 di listino.

La selezione si completa con CARPET ONE Cruiser, macchina dedicata a tappeti e moquette. Offre una potenza aspirante fino a 130W, tre livelli di velocità e un’asciugatura rapida a 75°C. Il sistema FlashDry pulisce automaticamente i componenti interni, mentre i sensori iLoop regolano acqua e potenza in base allo sporco rilevato. Durante la Spring Promotion il prezzo scende da 699 a 499 euro.