Federica Pellegrini mostra l'ecografia con Matilde durante la seconda gravidanza

Federica Pellegrini condivide un’ecografia insieme alla figlia Matilde e racconta la sua seconda gravidanza ormai agli ultimi mesi. La bambina osserva il monitor mentre la madre attende il parto previsto a inizio aprile.

Federica Pellegrini ha scelto i social per raccontare un momento privato della sua seconda gravidanza, pubblicando alcune immagini scattate durante un’ecografia. Accanto a lei, la figlia Matilde osserva con attenzione lo schermo, in un’atmosfera familiare e raccolta.

La campionessa di nuoto, ormai agli ultimi mesi di gestazione, ha accompagnato le foto con poche parole: «Chissà se hai capito». Un pensiero rivolto alla bambina, che segue in silenzio le immagini della sorellina in arrivo, attesa per l’inizio di aprile.

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Matilde, nata a gennaio 2024, è già parte attiva di questa nuova fase della famiglia. È stata proprio lei, infatti, a scegliere il nome della piccola che sta per nascere, anche se per ora non è stato ancora reso pubblico.

Il racconto della gravidanza prosegue così attraverso scene quotidiane, lontane da pose costruite. Pellegrini mostra momenti semplici, tra visite mediche e vita domestica, mettendo al centro la crescita della figlia e l’attesa condivisa.

In queste immagini si coglie il passaggio delicato di una famiglia che cambia: una bambina che guarda e una madre che accompagna, mentre la nuova nascita si avvicina.