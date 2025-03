Federica Pellegrini smentisce le voci su una seconda gravidanza

Federica Pellegrini ha pubblicato su Instagram una foto che ha suscitato curiosità tra i suoi follower. L'immagine mostra il suo bulldog francese, Bianca, accoccolato su un pancione evidente. La didascalia recita: "Bianca sussurra a Bianca" .

Molti fan hanno interpretato lo scatto come un annuncio di una seconda gravidanza per la campionessa olimpica, madre di Matilde, nata il 3 gennaio 2024. Commenti come "Una sorellina per Matilde" e "Notizia pazzesca, auguri giganti per voi" sono apparsi sotto il post.

Ma Federica ha chiarito l'equivoco rispondendo: "Ragazzi la pancia non è mia". Anche il marito, Matteo Giunta, ha ironizzato: "Io non c'entro nulla" . In realtà, il pancione appartiene a Martina Carraro, nuotatrice italiana e amica di Federica, come indicato dal tag nella foto. Martina ha confermato la notizia aggiungendo un cuoricino rosa nei commenti.

Federica Pellegrini, che ha recentemente partecipato a "Ballando con le stelle" classificandosi seconda, ha più volte espresso la volontà di dedicarsi alla famiglia e alla crescita della piccola Matilde. In un'intervista, ha dichiarato che, sebbene i nonni desiderino un secondo nipote, preferisce aspettare prima di allargare ulteriormente la famiglia .

