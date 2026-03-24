Susy Fuccillo riparte dopo il lutto e torna al lavoro per le figlie

Susy Fuccillo torna al lavoro dopo la morte del marito, scomparso a 41 anni per un malore, e riparte da Lampedusa per seguire i progetti di famiglia, tra dolore e responsabilità verso le tre figlie.

A quattro mesi dalla morte del marito Salvatore Raciti, Susy Fuccillo ha scelto di rimettersi in gioco e riprendere in mano le attività costruite insieme. L’ex ballerina di Amici oggi si divide tra lavoro e famiglia, occupandosi da sola delle figlie Cristina, Giordana e Costanza.

La decisione di tornare operativa nasce anche dal legame profondo con i progetti condivisi con il marito. Non si tratta solo di impegni professionali, ma di un percorso costruito negli anni, che ora Susy sente il bisogno di portare avanti nonostante l’assenza.

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Negli ultimi giorni è partita per Lampedusa, luogo che conosce bene e che aveva già visitato insieme a Raciti. Il viaggio è legato ad alcuni incarichi di lavoro, ma si è trasformato anche in un momento carico di ricordi e riflessioni personali.

Durante la permanenza sull’isola, Susy ha raccontato sui social le difficoltà di questo nuovo capitolo della sua vita. Ha parlato di un dolore ancora forte, ma anche della determinazione che sta emergendo giorno dopo giorno, spinta dall’affetto per la sua famiglia.

Il marito è morto improvvisamente a 41 anni a causa di un malore, lasciando un vuoto che resta difficile da colmare. In questo momento, però, Susy prova a trasformare quella perdita in energia per andare avanti e garantire stabilità alle figlie.