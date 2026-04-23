Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese al parco con le figlie, rapporti sereni dopo la rottura con Belen

Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese si incontrano al parco con le figlie dopo la separazione da Belen, mantenendo rapporti distesi. Le foto mostrano un momento familiare con Luna Marì e la piccola Clara Isabel.

A quattro anni dalla fine della relazione con Belen, Antonino Spinalbese continua a mantenere un legame tranquillo con la famiglia Rodriguez. A confermarlo sono alcuni scatti che lo ritraggono durante un pomeriggio all’aria aperta insieme alla figlia Luna Marì e a Cecilia Rodriguez.

Le immagini raccontano una scena semplice e quotidiana. L’hairstylist accompagna la bambina tra giochi e passeggiate, mentre poco dopo si avvicina a Cecilia, presente con la figlia Clara Isabel, nata da pochi mesi. Tra i due il clima appare rilassato, fatto di sorrisi e conversazioni spontanee.

Nel corso del tempo, Cecilia ha mantenuto un rapporto diretto con l’ex compagno della sorella, senza lasciarsi coinvolgere dalle tensioni che in passato hanno segnato la relazione tra lui e Belen. La presenza costante accanto alla nipote Luna Marì ha contribuito a mantenere questo equilibrio.

Il legame tra i due adulti sembra fondato soprattutto sull’attenzione verso i bambini. Durante l’incontro al parco, Cecilia tiene in braccio la sua bambina mentre dialoga con Antonino, segno di una familiarità che resiste nonostante la fine della storia con Belen, avvenuta nel 2022.