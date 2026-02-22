Viareggio, madre ubriaca dimentica le figlie in auto dopo il Carnevale

A Viareggio una madre ubriaca ha lasciato le figlie piccole chiuse in auto perché non ricordava dove aveva parcheggiato dopo il Carnevale. Le bambine sono state ritrovate infreddolite grazie alle foto sul telefono.

Due bambine di tre e quattro anni sono state lasciate per ore all’interno di un’auto parcheggiata a Viareggio, mentre la madre si allontanava dopo aver bevuto. L’episodio è avvenuto al termine della giornata di festa legata al Carnevale.

Secondo quanto emerso, la donna aveva partecipato alla sfilata insieme alle figlie. Finito l’evento, le ha fatte salire in macchina e si è poi allontanata, perdendo però lucidità a causa dell’alcol.

Leggi anche: Rocio Munoz Morales dopo il caso Bova: 'In Calabria con le mie figlie, qui sono felice

Intorno alle 23 una pattuglia del commissariato è intervenuta dopo aver notato la donna in evidente stato di alterazione. Agli agenti ha detto di aver lasciato le bambine nell’auto, ma di non ricordare dove fosse parcheggiata.

È partita subito la ricerca. Gli agenti hanno esaminato alcune immagini scattate con il cellulare poco dopo aver lasciato la vettura e, grazie a quei dettagli, sono riusciti a rintracciare il punto esatto.

Le due piccole sono state trovate in lacrime e con il freddo addosso. I soccorritori le hanno fatte uscire dall’abitacolo e affidate ai sanitari per i controlli.

Dopo una notte in ospedale, le bambine sono state dimesse e affidate al padre. La madre, ricoverata per l’abuso di alcol, è stata denunciata per abbandono di minori.