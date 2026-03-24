Stasera a letto tardi su Rai 2, ospiti e novità della puntata del 24 marzo

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Stasera a letto tardi torna su Rai 2 martedì 24 marzo con i The Jackal alla guida per la prima volta insieme e ospiti come Mara Maionchi e Alessandro Borghese, tra gag, interviste e scherzi organizzati con i bambini.

Stasera a letto tardi su Rai 2, ospiti e novità della puntata del 24 marzo