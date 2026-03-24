Stasera a letto tardi su Rai 2, ospiti e novità della puntata del 24 marzo
Stasera a letto tardi torna su Rai 2 martedì 24 marzo con i The Jackal alla guida per la prima volta insieme e ospiti come Mara Maionchi e Alessandro Borghese, tra gag, interviste e scherzi organizzati con i bambini.
Torna in prima serata su Rai 2 Stasera a letto tardi, il programma guidato dai The Jackal. Martedì 24 marzo il collettivo comico debutta al completo alla conduzione televisiva con Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci).
Accanto a loro un gruppo di bambini tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità. I piccoli partecipano attivamente allo show, intervenendo nelle dinamiche in studio e diventando parte centrale del racconto televisivo.
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La puntata alterna momenti in studio e candid camera costruite ad hoc. I bambini, inconsapevoli delle telecamere nascoste, si trovano coinvolti in situazioni ideate dai conduttori tra scherzi, racconti improvvisati e piccoli esperimenti sociali.
Non mancano gli ospiti: tra i protagonisti della serata ci sono Mara Maionchi, Fabio Caressa e Alessandro Borghese. In studio si sottopongono a domande dirette e spesso imprevedibili, formulate proprio dai bambini.
Spazio anche ai momenti comici dei The Jackal, tra sketch e gag originali che scandiscono il ritmo del programma. Il tono resta leggero, con un continuo scambio tra il mondo degli adulti e quello dei più piccoli.
Tra i segmenti fissi torna Le leggi dei bambini. I partecipanti votano proposte ideate da loro stessi, simulando un piccolo Parlamento e arrivando a definire un elenco di regole che vorrebbero vedere applicate.