Domenica In, ospiti e anticipazioni della puntata dell'8 marzo su Rai 1
Mara Venier torna l’8 marzo con Domenica In su Rai 1 e accoglie in studio Elettra Lamborghini e Francesco Renga dopo il Festival di Sanremo. Nella puntata anche attori, registi e un momento dedicato alla memoria del piccolo Domenico Caliendo.
Nuovo appuntamento con Domenica In oggi, 8 marzo, a partire dalle 14 su Rai 1. Il programma condotto da Mara Venier va in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma con la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.
Tra i protagonisti della puntata ci sono Elettra Lamborghini e Francesco Renga, entrambi reduci dall’esperienza al Festival di Sanremo. La cantante porta in studio il brano “Voilà”, mentre il cantautore presenta “Il meglio di me”, tra le canzoni che hanno accompagnato la recente edizione della kermesse.
Spazio anche alla fiction con Alessandro Gassmann, che racconta la nuova serie “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”. L’attore interpreta l’avvocato Guido Guerrieri nella produzione diretta da Gianluca Maria Tavarelli, in onda su Rai 1 da lunedì 9 marzo in prima serata.
Vanessa Scalera anticipa invece il ritorno di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La quinta stagione della serie, diretta da Francesco Amato, riporta sullo schermo uno dei personaggi più seguiti della fiction Rai e debutta proprio domenica sera su Rai 1.
In studio arriva anche Rocco Papaleo, questa volta nelle vesti di regista, per presentare il film “Il bene comune”, in uscita al cinema dal 12 marzo. Nel cast della pellicola compaiono Claudia Pandolfi e la stessa Vanessa Scalera.
Dalla serie televisiva “Mare Fuori” è ospite Vincenzo Ferrera, interprete del personaggio di Beppe. L’attore parla della sesta stagione dello show, disponibile con i primi episodi dal 4 marzo sulla piattaforma RaiPlay.
La trasmissione dedica anche un momento alla storia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino scomparso a due anni e mezzo dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. In studio la madre Patrizia Mercolino ricorda la sua vicenda.
Non manca l’attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno commentano i fatti della settimana insieme al giornalista e conduttore Salvo Sottile. Nel corso della puntata Enzo Miccio passa in rassegna gli abiti visti al 76° Festival di Sanremo, mentre Teo Mammucari anima il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.