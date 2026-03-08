Domenica In, ospiti e anticipazioni della puntata dell'8 marzo su Rai 1

Home / Social News / Domenica In, ospiti e anticipazioni della puntata dell'8 marzo su Rai 1

Mara Venier torna l’8 marzo con Domenica In su Rai 1 e accoglie in studio Elettra Lamborghini e Francesco Renga dopo il Festival di Sanremo. Nella puntata anche attori, registi e un momento dedicato alla memoria del piccolo Domenico Caliendo.

Domenica In, ospiti e anticipazioni della puntata dell'8 marzo su Rai 1