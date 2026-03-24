Sinner agli ottavi a Miami e più vicino al numero uno

Jannik Sinner batte Moutet in due set e si qualifica agli ottavi del Miami Open grazie a una prestazione solida. Il successo gli consente di accorciare nel ranking e avvicinare la vetta.

Jannik Sinner supera Corentin Moutet con un netto 6-1, 6-4 e conquista l’accesso agli ottavi di finale del Miami Open. L’azzurro chiude il match in poco più di un’ora, imponendo ritmo e precisione fin dai primi scambi.

La vittoria non è solo un passaggio di turno. Con questo risultato, Sinner arriva a 26 set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000, superando il precedente primato di Novak Djokovic fermo a 24. Un dato che conferma il momento di forma del numero due del mondo.

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Agli ottavi affronterà lo statunitense Alex Michelsen, che ha eliminato Cameron Norrie al turno precedente. Il match è in programma tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo, con orario ancora da definire.

L’eliminazione di Carlos Alcaraz dal torneo apre scenari interessanti anche per il ranking. Sinner riduce il distacco e può continuare la rincorsa al primo posto già nelle prossime settimane.

Il passaggio chiave potrebbe arrivare al Masters 1000 di Montecarlo. In quell’occasione lo spagnolo perderà i 1000 punti conquistati l’anno scorso, mentre Sinner potrebbe ritrovarsi a soli 190 punti dalla vetta.

Se l’azzurro dovesse vincere il torneo nel Principato, tornerebbe numero uno al mondo a prescindere dai risultati del rivale. Anche con percorsi simili, basterebbe un turno in più per completare il sorpasso.

Il Miami Open è trasmesso in diretta su Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K. Le partite sono disponibili anche in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go.