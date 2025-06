Sinner e Sonego fuori al debutto nel doppio ad Halle: eliminazione agli ottavi contro Khachanov e Michelsen

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sono stati eliminati al primo turno del tabellone di doppio dell’ATP 500 di Halle, in Germania. La coppia azzurra ha perso lunedì 16 giugno contro lo statunitense Alex Michelsen e il russo Karen Khachanov, che si sono imposti in tre set con il punteggio di 2-6, 7-5, 10-3 in un’ora e 25 minuti di gioco.

Partenza positiva per Sinner e Sonego, capaci di dominare il primo set con un netto 6-2, grazie a un gioco solido al servizio e buoni automatismi in fase di risposta. Il momento favorevole si è però interrotto nel secondo parziale, quando i due italiani hanno subito la rimonta degli avversari. Dopo aver ottenuto un break in apertura, Sinner e Sonego non sono riusciti a conservarlo, subendo il ritorno di Michelsen e Khachanov, che hanno ribaltato il set con un 7-5.

Nel super tie-break decisivo, Michelsen e Khachanov hanno preso subito il controllo, lasciando poco spazio alla coppia azzurra e chiudendo con un netto 10-3. Per Sinner si tratta della seconda sconfitta consecutiva in pochi giorni, dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025, anche se questa battuta d’arresto è arrivata nel doppio.

Sinner e Sonego non giocavano insieme dal Masters 1000 di Montecarlo 2024, dove furono eliminati ai sedicesimi di finale. In precedenza, avevano fatto coppia anche nella Coppa Davis 2023, vinta dall’Italia. Il ritorno in campo nel doppio ad Halle si è però concluso con un’uscita di scena anticipata.