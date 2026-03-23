Colombia, aereo militare precipita dopo il decollo 80 soldati morti

Un aereo militare Hercules è precipitato in Colombia causando la morte di 80 soldati. Il velivolo è caduto subito dopo il decollo da Puerto Leguizamo, vicino al confine con l’Ecuador, mentre trasportava due plotoni.

Un grave incidente ha colpito le forze armate della Colombia, dove un aereo da trasporto militare è caduto poco dopo essersi alzato in volo nel sud del Paese. A bordo c’erano circa 80 militari, tutti deceduti secondo quanto riferito da fonti ufficiali.

Il velivolo, un Hercules impiegato per il trasporto di truppe, era partito da Puerto Leguizamo, area strategica vicina al confine con l’Ecuador. L’aereo trasportava due plotoni quando si è schiantato nelle fasi iniziali del volo.

Leggi anche: Aereo Satena cade tra Cucuta e Ocana: 15 morti in Colombia

Le autorità militari hanno confermato che non ci sono sopravvissuti. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite e sono in corso verifiche tecniche per ricostruire quanto accaduto subito dopo il decollo.

La zona dell’impatto è difficile da raggiungere, caratterizzata da una fitta vegetazione e infrastrutture limitate. Squadre di soccorso sono state inviate sul posto per recuperare i resti dell’aereo e delle vittime.