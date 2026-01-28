Aereo Satena cade tra Cucuta e Ocana: 15 morti in Colombia

Un aereo di linea è caduto in un’area montuosa del nord-est della Colombia durante un volo interno. Il velivolo è stato trovato distrutto: nessun sopravvissuto tra le 15 persone a bordo.

Un aereo della compagnia colombiana Satena è precipitato in una zona rurale di La Playa de Belén, nel nord-est della Colombia. Il velivolo era impegnato in un collegamento interno tra Cucuta e Ocana quando è scomparso dai radar, poco prima dell’orario previsto per l’atterraggio.

I soccorritori hanno raggiunto il punto dell’impatto in un’area difficile da raggiungere e hanno trovato l’aereo completamente distrutto. Le autorità locali hanno confermato la morte di tutte le 15 persone a bordo. Tra le vittime figura anche un parlamentare.

Il contatto con le torri di controllo si è interrotto durante la fase finale del volo. Le cause dell’incidente restano da chiarire. La zona in cui è avvenuto lo schianto è montuosa, con meteo variabile e tratti di territorio dove è presente l’Esercito di Liberazione Nazionale, il principale gruppo guerrigliero attivo nel Paese.