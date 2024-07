Nepal - incidente aereo a Kathmandu: almeno 22 morti durante decollo

Il Nepal ha un buon track record nella sicurezza aerea, con un rating Icao superiore alla media mondiale.

L'aereo ha preso fuoco immediatamente

Attualità - Un aereo della compagnia nepalese Saurya Airlines si è schiantato oggi durante il decollo all'aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu. Recuperati finora 22 corpi, ha riferito Hansa Raj Pandey, portavoce dell'Autorità per l'aviazione civile del Nepal, che parla anche di un ferito ricoverato in ospedale. L'incidente è avvenuto dopo che il volo, diretto a Pokhara, la seconda città del Paese, nel Nepal centrale, ha deviato dalla pista durante il decollo, ha affermato il portavoce dell'aeroporto Subash Jha. Il capitano Mr Shakya è stato portato d'urgenza in ospedale, ha detto Jha. Testimoni oculari riferiscono che l'aereo stava decollando dall'estremità meridionale della pista, quando improvvisamente si è ribaltato, con la punta dell'ala che ha colpito il suolo. L'aereo ha preso fuoco immediatamente. Poi è precipitato in una gola sul lato orientale della pista, tra un hangar e la stazione radar.

Il Nepal ha un buon track record nella sicurezza aerea, con un rating Icao superiore alla media mondiale.