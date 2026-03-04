Apex Legends lancia l'evento con Gundam dal 10 marzo

Apex Legends lancia l’evento crossover con Gundam dal 10 marzo. La collaborazione introduce una modalità speciale, nuove abilità ispirate ai celebri Mobile Suit e ricompense dedicate, trasformando la mappa Luna distrutta in un campo di battaglia a tema.

Il mondo di Apex Legends incontra quello di Gundam in un evento speciale che partirà il 10 marzo. La collaborazione introduce contenuti inediti per il battle royale di Respawn, con modalità di gioco dedicate, armi ispirate ai Mobile Suit e numerosi oggetti estetici per i giocatori.

Durante l’evento la mappa Luna distrutta cambia aspetto e diventa un campo di battaglia a tema Gundam. Tra i punti dello scenario compaiono Mobile Suit distrutti, statue giganti scalabili di Wing Gundam e navi impegnate in combattimento nei cieli, elementi che modificano l’esplorazione e gli scontri.

Tra le novità di gameplay spicca il fucile distruttore recuperabile dalle capsule assistenza. L’arma consente di individuare i nemici attraverso le pareti e lanciare raggi laser capaci di attraversare le coperture. I giocatori possono anche usare droni bit come scudi mobili oppure attivare il comando drone per pattugliare l’area e attaccare gli avversari.

L’evento introduce inoltre nuove abilità chiamate Jolly. Tra queste c’è Sferzata di Epyon, che permette di attirare i nemici con una forza magnetica durante il combattimento ravvicinato. Salvo Heavyarms, invece, marca i bersagli per un bombardamento missilistico dopo diversi colpi a segno.

Altre abilità puntano su effetti più estremi. Sacrificio Zero provoca un’esplosione autodistruttiva alla morte del giocatore, mentre Rinascita Zero consente di entrare in uno stato temporaneo che permette di tornare in gioco con un solo punto vita e breve invulnerabilità.

Non mancano ricompense estetiche a tema Gundam. Durante l’evento si possono ottenere medaglie per sbloccare skin, oggetti leggendari e altri contenuti dedicati al celebre anime. Fuori dal gioco arriveranno anche tre Gunpla in edizione limitata ispirati ai personaggi Crypto, Valkyrie e Alter, disponibili in preordine dal 18 marzo.

Apex Legends è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam.