Genova, malore in pizzeria fatale a 35enne: indagini su terapia dimagrante

Marco B., 35 anni, è morto a Genova dopo un malore improvviso mentre cenava in pizzeria. L’uomo seguiva una terapia per il peso prescritta da uno specialista, dettaglio ora al centro degli accertamenti disposti dalla procura.

Un uomo di 35 anni è morto nella serata di ieri a Genova, colto da un malore improvviso mentre si trovava a cena in una pizzeria di via Libertà. Si chiamava Marco B. e lavorava all’ufficio Anagrafe del Comune.

Era seduto al tavolo con la fidanzata e alcuni colleghi quando, poco dopo le 21, si è sentito male. La situazione è precipitata in pochi minuti. I presenti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile.

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Secondo quanto riferito dalla compagna, l’uomo era seguito da uno specialista endocrinologo da dicembre 2024 per problemi legati al peso corporeo. Da tempo stava assumendo una terapia farmacologica indicata per il dimagrimento.

La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso. La pm Patrizia Petruzziello ha disposto l’autopsia, affidando l’incarico alla medico legale dell’Asl3, Giulia Molinari.

Gli accertamenti dovranno stabilire se il malore sia collegato ai farmaci assunti. Al momento non è ancora chiaro quale tipo di medicinale stesse utilizzando: potrebbe trattarsi di un prodotto specifico per perdere peso oppure di uno destinato ai pazienti diabetici, spesso impiegato anche in ambito dimagrante.

Dalle prime informazioni, Marco B. non risultava affetto da diabete. Gli esiti degli esami autoptici saranno determinanti per ricostruire con precisione quanto accaduto.