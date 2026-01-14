Genova, 19enne trovata morta in casa a Sampierdarena: indagini su una notte tra alcol e droga

Una giovane di 19 anni è stata trovata senza vita in un appartamento di Genova. L’intervento dei soccorsi, attivato dal fidanzato dopo una notte tra alcol e droga, non ha potuto evitare il decesso. Sono in corso accertamenti.

Il corpo della ragazza, di origini sudamericane, è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione nel quartiere di Sampierdarena. La scoperta ha fatto scattare immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava in casa insieme al fidanzato. Nel corso della serata sarebbero state assunte sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, elementi ora al centro delle indagini della polizia.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso compagno, che ha contattato i soccorsi quando si è reso conto della gravità della situazione. All’arrivo del 118, tuttavia, il medico non ha potuto fare altro che constatare la morte della 19enne.

La salma è stata posta sotto sequestro e resa disponibile all’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore per accertare le cause del decesso.