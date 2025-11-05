Uomini e Donne, Ciro Solimeno nuovo tronista: le scuse di Martina De Ioannon in studio

Ciro Solimeno è il nuovo tronista di Uomini e Donne. La decisione di Maria De Filippi è arrivata al termine dell’atteso confronto andato in onda martedì 4 novembre tra Martina De Ioannon, Ciro e Gianmarco Steri, protagonisti di una delle storie più seguite del programma.

Il percorso di Martina si era concluso con la scelta di Ciro, mentre Gianmarco era rimasto deluso per poi ottenere a sua volta il trono e scegliere Cristina Ferrara. Entrambe le coppie, però, si sono separate a distanza di pochi mesi, riaprendo vecchi equilibri e innescando nuove dinamiche nel dating show.

Negli ultimi giorni, Martina è tornata a frequentare Gianmarco e la loro relazione è ormai ufficiale. Sui social, tuttavia, molti utenti hanno ipotizzato che il riavvicinamento fosse iniziato prima della fine della storia con Ciro, insinuando un possibile tradimento. Martina ha smentito con fermezza le accuse durante la puntata: “Non c’è mai stato un tradimento da parte mia. Ho sbagliato nei modi e nei tempi, ti ho mancato di rispetto spettacolarizzando sui social. Ti chiedo scusa per questo”.

Il confronto tra i due ex si è chiuso con un abbraccio sincero, segno di un chiarimento atteso da tempo. Ma la vera sorpresa è arrivata subito dopo, quando Maria De Filippi ha offerto a Ciro la possibilità di sedersi sul trono. Visibilmente emozionato, il ragazzo ha accettato tra le lacrime, inaugurando così un nuovo capitolo del suo percorso nel programma di Canale 5.