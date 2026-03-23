Affari Tuoi, Mauro chiude subito e porta a casa 15 mila euro

Mauro ad Affari Tuoi chiude la partita in pochi minuti accettando 15 mila euro dopo una serie di eliminazioni sfavorevoli, una scelta immediata che evita rischi e gli garantisce una vincita sicura.

Una partita lampo quella andata in onda domenica 22 marzo ad Affari Tuoi. Il concorrente toscano Mauro ha deciso di fermarsi quasi subito, accettando l’offerta del “Dottore” dopo appena nove pacchi aperti e chiudendo il gioco con largo anticipo rispetto ai tempi abituali.

L’avvio sembrava incoraggiante, con diversi premi importanti ancora in gara. Alla prima occasione Mauro ha scelto di cambiare il proprio pacco, lasciando l’8 per il 17. Poi però il quadro è cambiato rapidamente con l’uscita di tre pacchi contenenti cifre alte, che ha spinto la produzione a formulare la prima proposta economica.

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L’offerta di 15 mila euro è arrivata presto e il concorrente non ha esitato. Ha spiegato di non essere lì per inseguire grandi vincite, ma per vivere l’esperienza e concedersi qualcosa di semplice, come una battuta di pesca e qualche giorno di vacanza.

La partita si è chiusa intorno alle 21, con ancora molti pacchi da aprire. Il conduttore Stefano De Martino ha quindi proseguito con una simulazione per mostrare come sarebbe potuta andare avanti la gara, coinvolgendo comunque Mauro nelle scelte.

Il pacco inizialmente lasciato dal concorrente conteneva solo 100 euro. Anche quello scelto successivamente non nascondeva cifre rilevanti. Nella simulazione finale, persino la scelta della regione fortunata non avrebbe portato a un esito favorevole, confermando la bontà della decisione presa in anticipo.