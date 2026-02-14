Affari tuoi, matrimonio in diretta per Giulia e Marco ma sfuma il premio da 250mila euro

Anna Gallo | 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia e Marco si sposano in diretta ad Affari tuoi durante la puntata di San Valentino. Tra promesse, ospiti e astrologia, la coppia accetta 90mila euro ma scopre di aver rinunciato al premio massimo.

affari tuoi

La puntata di San Valentino di Affari tuoi si trasforma in un matrimonio trasmesso in prima serata. Giulia e Marco, arrivati da Torino, scelgono il programma per scambiarsi le promesse e celebrare le nozze davanti al pubblico, con Stefano De Martino nel ruolo di officiante.

Durante la cerimonia, Marco ripercorre la loro storia: dall’amicizia iniziale a un rapporto costruito tra distanza, pandemia e viaggi continui. Racconta di aver capito tutto davanti a un semplice caffè e immagina un futuro insieme, tra viaggi e una famiglia da costruire.

Giulia risponde ricordando sei anni di quotidianità condivisa tra studio e lavoro. Parla dei messaggi del mattino e della sera, dei desideri espressi ogni compleanno e della volontà di restare insieme per sempre. Subito dopo arriva lo scambio delle fedi, guidato dallo stesso De Martino.

Nel corso della serata intervengono anche alcune coppie note. Benedetta Parodi e Fabio Caressa parlano di fiducia e dialogo, mentre Federica Nargi e Alessandro Matri raccontano il loro legame duraturo senza matrimonio. Non manca il parere dell’astrologo Simon & the Stars, che prevede un anno favorevole per la coppia e possibili novità familiari.

La partita però cambia tono nel finale. Dopo aver valutato il rischio, i due accettano l’offerta del Dottore da 90mila euro. Una scelta prudente che si rivela amara: nel loro pacco restavano 250mila euro, il premio più alto della serata.