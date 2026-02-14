Affari tuoi, matrimonio in diretta per Giulia e Marco ma sfuma il premio da 250mila euro

Giulia e Marco si sposano in diretta ad Affari tuoi durante la puntata di San Valentino. Tra promesse, ospiti e astrologia, la coppia accetta 90mila euro ma scopre di aver rinunciato al premio massimo.

La puntata di San Valentino di Affari tuoi si trasforma in un matrimonio trasmesso in prima serata. Giulia e Marco, arrivati da Torino, scelgono il programma per scambiarsi le promesse e celebrare le nozze davanti al pubblico, con Stefano De Martino nel ruolo di officiante.

Durante la cerimonia, Marco ripercorre la loro storia: dall’amicizia iniziale a un rapporto costruito tra distanza, pandemia e viaggi continui. Racconta di aver capito tutto davanti a un semplice caffè e immagina un futuro insieme, tra viaggi e una famiglia da costruire.

Giulia risponde ricordando sei anni di quotidianità condivisa tra studio e lavoro. Parla dei messaggi del mattino e della sera, dei desideri espressi ogni compleanno e della volontà di restare insieme per sempre. Subito dopo arriva lo scambio delle fedi, guidato dallo stesso De Martino.

Nel corso della serata intervengono anche alcune coppie note. Benedetta Parodi e Fabio Caressa parlano di fiducia e dialogo, mentre Federica Nargi e Alessandro Matri raccontano il loro legame duraturo senza matrimonio. Non manca il parere dell’astrologo Simon & the Stars, che prevede un anno favorevole per la coppia e possibili novità familiari.

La partita però cambia tono nel finale. Dopo aver valutato il rischio, i due accettano l’offerta del Dottore da 90mila euro. Una scelta prudente che si rivela amara: nel loro pacco restavano 250mila euro, il premio più alto della serata.