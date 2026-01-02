Affari Tuoi: Orazio arriva in fondo con 75 mila e 300 mila, ecco la vincita

#AffariTuoi - Partita intensa e carica di significati personali: Orazio arriva fino in fondo, rifiuta offerte importanti e porta a casa 75 mila euro. Scelte coraggiose, qualche rimpianto, ma una vincita che pesa.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda venerdì 2 gennaio 2026, Orazio, concorrente della Campania, ha giocato insieme alla moglie Gabriella e ha costruito una partita tesa fino agli ultimi pacchi, rimanendo in corsa con premi altissimi sul tabellone.

La coppia ha puntato sin dall’inizio sul pacco numero 18, un numero a cui attribuiva un valore personale oltre che simbolico: nella smorfia partenopea è legato al “sangue”, ma per loro richiamava anche date e ricorrenze importanti, dal primo incontro al matrimonio, fino a un dettaglio familiare legato alla nascita di uno dei figli.

Durante il percorso, tra proposte di cambio e rilanci, la situazione si è fatta sempre più favorevole: nel finale erano rimasti tre pacchi rossi di peso, da 75 mila, 200 mila e 300 mila euro. A quel punto il “Dottore” ha messo sul tavolo un’offerta da 110 mila euro, che Orazio e Gabriella hanno scelto di non accettare, proseguendo con l’idea di arrivare fino in fondo.

Nel frattempo è emerso anche un altro numero “di famiglia”: il 2, associato alla Regione Abruzzo, che il figlio Matteo aveva indicato come scelta da seguire in finale, spiegando di giocare a calcio con la maglia numero 2 e invitando il padre a portarlo avanti il più possibile.

Dopo l’apertura di un pacco che conteneva i 200 mila euro, è arrivata una nuova proposta, stavolta da 120 mila euro, rifiutata anche questa. Il verdetto finale ha però premiato il pacco numero 18 con 75 mila euro, vinti in gettoni d’oro, mentre i 300 mila sono rimasti nell’altro pacco rimasto in gioco. In chiusura, Stefano De Martino ha sottolineato che, al di là del rimpianto per la cifra più alta, la partita si è chiusa comunque con una vincita importante.